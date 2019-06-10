Я хотел стать журналистом, но не получилось - Токаев

Получилось стать дипломатом - Токаев.

На пресс-конференции в Акорде Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева спросили, будет ли он продолжать писать в дальнейшем, передает Zakon.kz.

Глава государства ответил, что написал немало книг, но сейчас нет времени заниматься этим жанром.

- Я написал немало книг. Они стали популярные не только в Казахстане, но и за ее пределами. Вообще люблю писать, люблю держать в руках ручку. Когда я был юношей, я хотел стать журналистом, но не получилось. Получилось стать дипломатом. Что касается планов, у меня нет сейчас времени заниматься этим жанром. Но на пенсии я обязательно напишу книгу. Будет называться "Как это было" или будет называться "Между прошлым и будущем", - сказал Токаев.

Касым-Жомарт Токаев написал такие книги, как "Свет и тень: очерки казахстанского политика", "Преодоление: дипломатические очерки", "Размышления в ООН", "Слово об отце" и другие.

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