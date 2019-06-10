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Токаев: Мы не можем просто раздавать поступающие доходы в бюджет

Задача - это создать самые необходимые условия для продуктивного и эффективного труда.

Фото : Грозный-Информ10 июня 2019, 18:33

Президент РК Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции по итогам выборов заверил, что вопросы социального обеспечения всегда будут "в поле внимания", передает корреспондент Zakon.kz.

- Все проблемы, которые сейчас существуют, я не случайно сказал о справедливой социальной политике, они будут решаться. Здесь очень такой деликатный сложный баланс подходов. С одной стороны, мы, конечно же, должны направлять деньги и финансы на развитие Казахстана. Мы не можем поступающие доходы в бюджет просто раздавать, раздавать и раздавать, порождая тем самым соответствующие настроения среди людей. Мы должны создавать обстановку труда. Задача руководства государства, включая, прежде всего, правительство и парламент, естественно - это создать самые необходимые условия для продуктивного и эффективного труда, - сказал он.

По его словам, должны также заниматься привлечением инвестиций, будь то иностранных или внутренних инвестиций в экономику страны.

- С тем, чтобы не допустить застоя. Чтобы экономика развивалась, и тогда мы сможем выйти из проблем, которые нас окружают. Но, кстати, эти проблемы носят универсальный характер, сейчас обстановка в мире сложная, Казахстан не является исключением. Вы знаете, что в мире сейчас настолько велика турбулентность, нестабильность, что как бы то ни было, эта нестабильность влияет на экономику Казахстана, мы часть мировой экономики. Задача очень сложная, в том числе и задача переформатирования бюджета, о чем я неоднократно говорил в канун выборов. Мы должны отказаться от расходов на крупные имиджевые проекты, подходить к расходованию средств абсолютно рационально по необходимости, но социальные вопросы, уверяю вас, будут находиться в поле моего внимания, - заключил глава государства.

Оксана Скибан, Нур-Султан.


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