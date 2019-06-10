Вышла из гостей и увидела машину – задержана нетрезвая угонщица

Двери авто оказались открыты, ключи оставлены в замке зажигания.

В Алматинской области полицейские по "горячим следам" задержали 41-летнюю женщину, подозреваемую в угоне внедорожника, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП Алматинской области.

В Карасайском районе к полицейским обратился алматинец, у которого неизвестные в поселке Косозен похитили автомашину Toyota Surf. В ходе объявленного плана "Перехват" полицейские задержали внедорожник, за рулем которой оказалась подвыпившая женщина.

- В автоугоне подозревается 41-летняя жительница Талгарского района. Женщина, находясь в гостях вышла на улицу и увидела припаркованный внедорожник. Двери авто оказались открыты, ключи оставлены в замке зажигания. Находившаяся в алкогольном опьянении женщина села в машину и направилась в сторону Алматы. Что побудило ее совершить угон автомашины пока выясняется - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Находящаяся в нетрезвом состоянии женщина, ночью решила уехать из Карасайского района в город Алматы. Для этого угнала чужую, припаркованную к соседнему дому, автомашину. Принятыми мерами угонщица была задержана полицейскими в течение 30 минут, - сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматинской области.

Полицейские зарегистрировали факт в ЕРДР и возбудили уголовное расследование, предусматривающее "Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения". С учетом того, что у подозреваемой имеется водительское удостоверение, ей грозит административная ответственность за управление автотранспортом в нетрезвом состоянии.

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