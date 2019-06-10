Президент ответил, будет ли в Казахстане принят закон о статусе журналистов

Я в качестве президента приму решение по данному вопросу - Токаев.

Касым-Жомарт Токаев ответил, что вопрос о правах журналистов должен быть тщательно проработан, сообщает Zakon.kz.

- Да, это важный вопрос. Его мы должны тщательно проработать. По возможности я дам конкретное поручение правительству. В будущем о статусе журналистов, если будет необходимо, мы будем принимать соответствующий закон. Или я в качестве президента приму решение по данному вопросу, - ответил глава государства.

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