Президент ответил, будет ли в Казахстане принят закон о статусе журналистов
Я в качестве президента приму решение по данному вопросу - Токаев.
Фото : Акорда10 июня 2019, 18:54
Касым-Жомарт Токаев ответил, что вопрос о правах журналистов должен быть тщательно проработан, сообщает Zakon.kz.
- Да, это важный вопрос. Его мы должны тщательно проработать. По возможности я дам конкретное поручение правительству. В будущем о статусе журналистов, если будет необходимо, мы будем принимать соответствующий закон. Или я в качестве президента приму решение по данному вопросу, - ответил глава государства.
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