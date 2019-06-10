Дарига Назарбаева встретилась с наблюдателем от Королевства Швеция

В ходе встречи обсуждены глобальные вопросы международной повестки дня.

Председатель Сената Парламента РК Дарига Назарбаева провела встречу с наблюдателем от Королевства Швеция, Послом, Специальным посланником Правительства по вопросам Северной Кореи и Мьянмы Кентом Харстедом, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Сената Парламента РК.

Глава Сената выразила благодарность за участие во внеочередных выборах Президента Республики Казахстан в качестве наблюдателя. Она подчеркнула, что электоральная кампания проходила в условиях открытости и транспарентности, были созданы все условия для беспрепятственного мониторинга за выборами.

Стороны отметили взаимное стремление к укреплению двустороннего сотрудничества по различным направлениям. В мае прошлого года осуществлена поставка казахстанского урана в рамках контракта между НАК "Казатомпром" и шведской энергетической компанией "Ваттенфолл". Таким образом, шведский рынок впервые открылся для этого вида казахстанской продукции. Перспективными направлениями взаимодействия, по мнению Главы Сената, могут стать индустрия, IT и зеленые технологии, экотуризм.

В ходе встречи обсуждены глобальные вопросы международной повестки дня. Глава Сената отметила активную деятельность Кента Харстеда в качестве Спецпосланника Правительства Швеции по вопросам Северной Кореи и Мьянмы.

- Мы поддерживаем Ваши усилия по вовлечению КНДР в диалог, предлагаем для возможной совместной работы площадку городе Нур-Султан, в частности, Фонд Первого Президента Казахстана, в составе которого работают опытные специалисты, в том числе с солидным опытом деятельности по миротворчеству, - сказала Дарига Назарбаева.

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