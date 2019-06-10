Павлодарские афганцы и чернобыльцы: Будем стоять на страже мира в нашей стране

Они обратили внимание на большое количество провокаций в интернете, которые предшествовали выборам президента в Казахстане и продолжаются после оглашения предварительных результатов голосования.

Члены областного координационного совета "Айбын", куда входят воины-интернационалисты, ветераны Вооруженных сил РК, члены ОО "Союз Чернобыль", десантники, выступили против провокаций до и после выборов главы государства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Они обратили внимание на большое количество провокаций в интернете, которые предшествовали выборам президента в Казахстане и продолжаются после оглашения предварительных результатов голосования. Как подчеркнул председатель регионального ОФ "Ветеранов и инвалидов Афганской войны" Байгабыл Майкотов, необходимо больше разговаривать с молодежью о последствиях войны и потерях, которые она несет, и о хрупкости мира и согласия.

- Мы выбрали нового руководителя страны, который гарантировал нам преемственность политического курса. Это значит, что у нас в стране будет и дальше мирное небо над головой. Это самое главное. Мы с братьями-однополчанами отдавали жизнь и здоровье за свою страну, за то, чтобы нынешнее поколение жило в мире и спокойствии, - добавил Байгабыл Майкотов. – Посмотрите на портреты на этих обелисках, некоторым парням не было и 20 лет. Мы призываем всех казахстанцев, особенно молодежь, ценить нашу независимость, не поддаваться на провокации, на призывы к беспорядкам. Мы – воины-интернационалисты и ветераны Вооруженных сил, чернобыльцы - всегда будем стоять на страже мира в нашей стране.

Председатель областного общественного объединения ассоциации военно-патриотического воспитания Олег Николашин добавил, что необходимо сохранять спокойствие и не поддаваться негативной агитации.

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