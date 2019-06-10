Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева с избранием на пост президента

Си Цзиньпин отметил, что Китай и Казахстан являются искренними, доверяющими друг другу, дружественными соседями и стратегическими партнерами.

Председатель КНР Си Цзиньпин направил Касыму-Жомарту Токаеву поздравительную телеграмму в связи с его избранием на пост президента Казахстана, сообщает ИА Синьхуа.

Си Цзиньпин в телеграмме отметил, что Китай и Казахстан являются искренними, доверяющими друг другу, дружественными соседями и всесторонними взаимовыгодными стратегическими партнерами. Сейчас двусторонние отношения сохраняют развитие на высоком уровне. Стороны достигли плодотворных результатов в совместном строительстве "Пояса и пути" и идут в первых рядах в формировании сообщества с единой судьбой для всего человечества, и развитие их межгосударственных отношений имеет широкие перспективы.

- Я уделяю повышенное внимание развитию китайско-казахстанских отношений и намерен выстроить с Вами тесные связи, чтобы содействовать устойчивому и долгосрочному развитию отношений между Китаем и Казахстаном, - заявил Си Цзиньпин.

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