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Си Цзиньпин поздравил Касым-Жомарта Токаева с избранием на пост президента

Си Цзиньпин отметил, что Китай и Казахстан являются искренними, доверяющими друг другу, дружественными соседями и стратегическими партнерами.

Фото : Коллаж Zakon.kz10 июня 2019, 19:46

Председатель КНР Си Цзиньпин направил Касыму-Жомарту Токаеву поздравительную телеграмму в связи с его избранием на пост президента Казахстана, сообщает ИА Синьхуа.

Си Цзиньпин в телеграмме отметил, что Китай и Казахстан являются искренними, доверяющими друг другу, дружественными соседями и всесторонними взаимовыгодными стратегическими партнерами. Сейчас двусторонние отношения сохраняют развитие на высоком уровне. Стороны достигли плодотворных результатов в совместном строительстве "Пояса и пути" и идут в первых рядах в формировании сообщества с единой судьбой для всего человечества, и развитие их межгосударственных отношений имеет широкие перспективы.

- Я уделяю повышенное внимание развитию китайско-казахстанских отношений и намерен выстроить с Вами тесные связи, чтобы содействовать устойчивому и долгосрочному развитию отношений между Китаем и Казахстаном, - заявил Си Цзиньпин.


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