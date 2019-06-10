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Назван лучший гол Лиги наций

Автором самого красивого гола Лиги наций стал Криштиану Роналду.

Фото : Univision10 июня 2019, 20:17

Пресс-служба УЕФА подвела итоги голосования, в рамках которого технические наблюдатели организации выбирали самый красивый гол Лиги наций, сообщает Zakon.kz.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал автором самого красивого гола.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте турнира.

В четверку лучших голов турнира попали все три гола португальца в матче против сборной Швейцарии. Четвертое место занял защитник команды Голландии Маттейс Де Лигт, который отметился голом в ворота англичан в полуфинале.

Сборная Португалии победила Голландию в финале турнира со счетом 1:0.


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