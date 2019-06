Назван лучший гол Лиги наций

Пресс-служба УЕФА подвела итоги голосования, в рамках которого технические наблюдатели организации выбирали самый красивый гол Лиги наций, сообщает Zakon.kz.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду стал автором самого красивого гола.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте турнира.

????⚽️ @SOCARofficial Goal of the Tournament ⚽️????



???? Agree with the order?#NationsLeague pic.twitter.com/16m7LKRqy1