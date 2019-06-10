147 км поливочного водопровода будет проложено на улицах Атырау

В течение ближайших пяти лет ТОО "Каспийдормостострой" планирует достичь в обслуживании до 50 тысяч деревьев, ежегодно высаживать до 338 тысяч цветов, кустарников – до 3,5 тысячи штук.

Проект будет реализован в рамках государственно-частного партнерства, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акимата города Атырау.

В текущем году проект по озеленению города Атырау реализует ТОО "Каспийдормостострой". На основе ГЧП компания займется озеленением областного центра, уходом за зелеными насаждениями, ремонтом существующего поливочного водопровода, а также строительством новых водопроводных линий общей протяженностью 147 км. Договор с организацией заключен на пять лет.

– Мы начали свою деятельность с 13 апреля текущего года, на сегодня в парках, скверах и цветниках высажено около 12 тысяч кв. м однолетних цветов. Полив растений производится согласно графику. Кроме того, за два месяца мы привели в порядок 39 городских улиц, в 16 скверах и парках побелили деревья, сделали обрезку сухостоя, высадку цветов произвели в 21 цветнике, – рассказал представитель компании ТОО "Каспийдормостострой" Леонид Задерный.

Кроме того, компания в настоящее время выполняет работы по восстановлению поливочной системы в областном центре. К примеру, система капельного орошения по аэропортовской трассе восстановлена на 80%. Также из имеющихся старых водяных насосов реабилитировано 8, в рамках проекта предстоит установить еще 7 дополнительных насосов.

– В настоящее время в городе Атырау имеется около 30 км старых водопроводных линий, которые долгое время эксплуатировались ненадлежащим образом. До конца текущего года в рамках проекта ГЧП мы завершим строительство 147 км поливочного водопровода и планируем максимально эффективно содержать и обслуживать всю систему полива в городе, – поделился планами на будущее Леонид Задерный.

Отметим, что ТОО "Каспийдормостострой" имеет собственный питомник, где выращиваются различные виды деревьев, однолетних и многолетних цветов. На сегодня питомник обладает внушительным посадочным материалом, сегодня здесь произрастает более 7 тысяч деревьев пятилетнего возраста, 7 тысяч деревьев трех лет и более 10 тысяч деревьев, посаженных в грунт два года назад.

– Мы сделали ставку на виды деревьев, наиболее приспособленных к климатическим и почвенным условиям нашего региона, это карагач, тополь, сень. Компания также является одним из поставщиков цветочной продукции, в основном однолетних цветов, для нужд города. У нас было время собрать команду грамотных специалистов с опытом работы в области озеленения, выстроены доверительные партнерские отношения с местными компаниями-поставщиками, а также компаниями и специалистами в области озеленения и полива из Алматы. Наша компания планомерно и долго изучала и накапливала опыт, участвуя в различного рода проектах по озеленению и наблюдая за реализацией дендрологического плана города Атырау, – рассказал представитель компании.

В течение ближайших пяти лет ТОО "Каспийдормостострой" планирует достичь в обслуживании до 50 тысяч деревьев, ежегодно высаживать до 338 тысяч цветов, кустарников – до 3,5 тысячи штук. Также планируется, что до 2023 года число высаженных деревьев достигнет 25 тысяч, при этом две тысячи из них будут плодовыми.

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