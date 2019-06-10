Пашинян и Алиев поздравили Токаева с победой на выборах

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил собеседников за поздравления.

Премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян в ходе телефонного разговора поздравил главу государства с убедительной победой на президентских выборах и пожелал дальнейших успехов на благо дружественного Казахстана, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил главу правительства Армении за поздравления и выразил намерение продолжить развитие казахско-армянского сотрудничества как в двустороннем формате, так и в рамках Евразийского экономического союза.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с убедительной победой на выборах Президента Республики Казахстан, пожелав ему успехов на высшем государственном посту.

Касым-Жомарт Токаев поблагодарил собеседника за поздравления, отметив нацеленность на продолжение политики Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева по развитию всестороннего сотрудничества с Азербайджаном.

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