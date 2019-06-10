Граждане США переезжают в Казахстан на ПМЖ

В СКО с начала года на ПМЖ прибыло восемь граждан стран дальнего зарубежья.

С начала года в Северо-Казахстанской области было оформлено 151 человек на постоянное место жительство, 8 из них приехали из стран дальнего зарубежья, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДП СКО.

Вернуться на родину решила 89-летняя пенсионерка. Она в 2004 году переехала к дочери в Соединенные Штаты Америки. Спустя почти 15 лет уроженка Северо-Казахстанской области подала документы на получение разрешения на ПМЖ в Казахстане.

- Я родилась и выросла здесь. Работала на фабрике, в автобусном парке. С мужем мы вырастили шестерых детей. За границу я уехала в 75-летнем возрасте, будучи давно на пенсии. Все эти годы меня всегда тянуло на родину. Я очень рада, что вернулась. Здесь мои родные, внуки, племянники, - говорит Вера Ивановна Бурлакова.

Другая гражданка США Кристен Дениелсон хочет переехать в Казахстан и планирует подать документы на ПМЖ. 52-летняя иностранка обратилась в Управление миграционной службы ДП СКО 7 июня. Пока она зарегистрировалась в Петропавловске на месяц. В 2016 году американка познакомилась с североказахстанцем и решила связать свою дальнейшую судьбу с его родиной.

Как рассказал начальник Управления миграционной службы ДП СКО майор полиции Талгат Абилов, на оформление постоянного места жительства уходит до двух месяцев.

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