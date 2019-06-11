"Чемпион здесь". Головкин опубликовал видео самых жестких ударов
В ролике имеются отрывки из разных поединков, заканчиваются кадры моментами боя с Саулем Альваресом.
Фото : sport-express.ru11 июня 2019, 06:08
Казахстанский боксер Геннадий Головкин опубликовал в Instagram видео с самыми жесткими ударами, передает Zakon.kz.
В ролике имеются отрывки из разных поединков, заканчиваются кадры моментами боя с Саулем Альваресом.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
9 июня состоялся первый бой казахстанца после двух поражений от "Канело". В этот раз Головкин вышел на ринг с канадцем Стивом Роллсом. Бой продолжался 4 раунда и завершился победой казахстанца.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4973066-348c834f8f8b64a336ec4b89e8eeb6dd
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...