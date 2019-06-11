"Чемпион здесь". Головкин опубликовал видео самых жестких ударов

В ролике имеются отрывки из разных поединков, заканчиваются кадры моментами боя с Саулем Альваресом.

Казахстанский боксер Геннадий Головкин опубликовал в Instagram видео с самыми жесткими ударами, передает Zakon.kz.

В ролике имеются отрывки из разных поединков, заканчиваются кадры моментами боя с Саулем Альваресом.

9 июня состоялся первый бой казахстанца после двух поражений от "Канело". В этот раз Головкин вышел на ринг с канадцем Стивом Роллсом. Бой продолжался 4 раунда и завершился победой казахстанца.

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