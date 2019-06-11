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"Чемпион здесь". Головкин опубликовал видео самых жестких ударов

В ролике имеются отрывки из разных поединков, заканчиваются кадры моментами боя с Саулем Альваресом.

Фото : sport-express.ru11 июня 2019, 06:08

Казахстанский боксер Геннадий Головкин опубликовал в Instagram видео с самыми жесткими ударами, передает Zakon.kz.

В ролике имеются отрывки из разных поединков, заканчиваются кадры моментами боя с Саулем Альваресом.

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#FightNight Big Entrance’s video is here ????

Публикация от Gennadiy Golovkin | GGG (@gggboxing) 10 Июн 2019 в 2:08 PDT

9 июня состоялся первый бой казахстанца после двух поражений от "Канело". В этот раз Головкин вышел на ринг с канадцем Стивом Роллсом. Бой продолжался 4 раунда и завершился победой казахстанца.


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