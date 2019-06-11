Сын Алибасова рассказал о риске летального исхода у отца
Ранее сын российского продюсера опроверг информацию о том, что у его отца открылось внутреннее кровотечение желудка.
Фото : АГН "Москва"11 июня 2019, 08:03
Сын Бари Алибасова в беседе с телеканалом "360" рассказал, что у его отца остаётся риск летального исхода, передает Life.
- У него сейчас всё хорошо, но [сохраняется] риск того, что в пищеводе циркулярный ожог действительно может вскрыться и привести к летальному исходу, поэтому врачи за ним активно наблюдают, - сообщил Бари Бариевич.
Ранее сын российского продюсера опроверг информацию о том, что у его отца открылось внутреннее кровотечение желудка.
Бари Алибасов по ошибке выпил химикат, перепутав его с напитком. Его госпитализировали с ожогами желудка. Врачи ввели Алибасова в медикаментозный сон, чтобы направить все силы на борьбу с осложнениями.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4973071-58215ab6dec2c3bd2d8abf8e0aca4120
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...