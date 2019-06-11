Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Сын Алибасова рассказал о риске летального исхода у отца

Ранее сын российского продюсера опроверг информацию о том, что у его отца открылось внутреннее кровотечение желудка.

Фото : АГН "Москва"11 июня 2019, 08:03

Сын Бари Алибасова в беседе с телеканалом "360" рассказал, что у его отца остаётся риск летального исхода, передает Life.

- У него сейчас всё хорошо, но [сохраняется] риск того, что в пищеводе циркулярный ожог действительно может вскрыться и привести к летальному исходу, поэтому врачи за ним активно наблюдают, - сообщил Бари Бариевич.

Ранее сын российского продюсера опроверг информацию о том, что у его отца открылось внутреннее кровотечение желудка.

Бари Алибасов по ошибке выпил химикат, перепутав его с напитком. Его госпитализировали с ожогами желудка. Врачи ввели Алибасова в медикаментозный сон, чтобы направить все силы на борьбу с осложнениями.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты