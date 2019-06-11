Непобежденный казахстанец обратился к Головкину

Перспективный казахстанец завоевал пояс WBC International Silver.

Непобежденный казахстанский боксер Али Ахмедов (15-0, 11 КО) поздравил своего соотечественника Геннадия Головкина (39-1-1, 34 КО) с триумфальным возвращением на ринг, передает Sports.kz.

- Поздравляю, чемпион GGG! Лучший на ринге и вне ринга! - написал Ахмедов на своей странице в Instagram, прикрепив совместные с Головкиным фото.

В прошедшие выходные Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса на вечере бокса в Madison Square Garden (Нью-Йорк, США). Ахмедов выступил в со-главном событии, также одержав досрочную победу - техническим нокаутом в третьем раунде над американцем Маркусом МакДэниэлом (15-1, 2 КО). Перспективный казахстанец завоевал пояс WBC International Silver.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!