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Непобежденный казахстанец обратился к Головкину

Перспективный казахстанец завоевал пояс WBC International Silver.

Фото : sports.kz11 июня 2019, 08:41

Непобежденный казахстанский боксер Али Ахмедов (15-0, 11 КО) поздравил своего соотечественника Геннадия Головкина (39-1-1, 34 КО) с триумфальным возвращением на ринг, передает Sports.kz.

- Поздравляю, чемпион GGG! Лучший на ринге и вне ринга! - написал Ахмедов на своей странице в Instagram, прикрепив совместные с Головкиным фото.

В прошедшие выходные Головкин нокаутировал канадца Стива Роллса на вечере бокса в Madison Square Garden (Нью-Йорк, США). Ахмедов выступил в со-главном событии, также одержав досрочную победу - техническим нокаутом в третьем раунде над американцем Маркусом МакДэниэлом (15-1, 2 КО). Перспективный казахстанец завоевал пояс WBC International Silver.


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