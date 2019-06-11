Заседание правительства Казахстана

На повестке заседания — итоги социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета Республики Казахстан за январь-май 2019 года.

Фото : Викимедиа РУ

В Нур-Султане 11 июня в 9.00 началось заседание правительства Казахстана, передает Zakon.kz. На повестке заседания — итоги социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета Республики Казахстан за январь-май 2019 года.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

Поделиться новостью

сообщить об ошибке