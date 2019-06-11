Заседание правительства Казахстана
На повестке заседания — итоги социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета Республики Казахстан за январь-май 2019 года.
Фото : Викимедиа РУ11 июня 2019, 09:09
В Нур-Султане 11 июня в 9.00 началось заседание правительства Казахстана, передает Zakon.kz.
На повестке заседания — итоги социально-экономического развития и исполнения республиканского бюджета Республики Казахстан за январь-май 2019 года.
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