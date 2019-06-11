Склад кафе сгорел в Нур-Султане

Причина возгорания устанавливается.

Рано утром 11 июня в столице произошел пожар, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Сообщение о пожаре в кафе "Реал-2" по ул. Есенберлина поступило в 11 июня в 5.09.

Прибывшие на место пожарные выяснили, что горит складское помещение, пристроенное к кафе.

- Площадь пожара составила 250 кв.м. Силами пожарных подразделений горение локализовано в 7:13 и ликвидировано в 7:56. В тушении пожара были задействованы 30 человек личного состава и 8 единиц пожарной техники столичного ДЧС, - сообщили в ДЧС.

Причина возгорания устанавливается.

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