Таэквондисты Алматы победители чемпионата Казахстана

В первенстве страны, состоявшемся в Алматы, приняли участие юные спортсмены в возрасте 8-9 и 10-11 лет.

Алматинцы сумели завоевать в общей сложности 67 медалей на чемпионате Казахстана по таэквондо WTF (олимпийский вид) среди детей, передает Zakon.kz.

В первенстве страны, состоявшемся в Алматы, приняли участие юные спортсмены в возрасте 8-9 и 10-11 лет. В течение трех дней, на арене Дворца спорта имени Балуана Шолака, таэкводисты со всех регионов Казахстана боролись за звание сильнейшего в стране.

Самый крупный мегаполис нашей родины является традиционным лидером по развитию данного вида спорта. Вот и на этот раз, алматинцы сумели завоевать в общей сложности 67 медалей, из которых 16 золотых, 24 серебряных и 27 бронзовых.

- К этим стартам наша команда подготовилась наилучшим образом. Высокий результат на турнире – показатель планомерной и четко выстроенной командной работы, в том числе и тренерского штаба, которые смогли подготовить молодых ребят к успешному выступлению. Здесь хотелось бы отметить роль и поддержу городского Управления спорта, которая оказывает всяческую поддержку спортсменам, тренерам и помогает развитию данного вид спорта в Алматы. Хотелось бы напомнить, что на чемпионате Казахстана по кадетам и юниорам команда Алматы также заняла первое место в общекомандном зачете. Самое главное, что мы на первенстве увидели потенциал наших молодых ребят, которым уже в ближайшее время предстоит отстаивать честь страны на крупных международных стартах, - рассказал директор СДЮШОР-10 Степан Теплюков.

Юных чемпионов впереди ждут международные старты.

Альберт Ахметов

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