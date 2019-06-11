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Сколько дней казахстанцы отдохнут в июле

В июле 22 рабочих дня и девять выходных.

Фото : yandex.kz11 июня 2019, 09:39

В июле в Казахстане празднуется День столицы, сообщает Zakon.kz.

День столицы - 6 июля является праздничным выходным днем. Так как этот день в этом году выпадает на субботу, выходной день переносится на 8 июля - понедельник. В итоге казахстанцы будут отдыхать три дня - с 6 по 8 июля включительно.

Всего в июле 22 рабочих дня и девять выходных.

День столицы - государственный праздник Казахстана. 6 июля 1994 года было принято постановление Верховного совета Казахстана о переносе столицы из Алматы в Акмолу, которая впоследствии была переименована в Астану, а в марте 2019 года – в Нур-Султан.


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