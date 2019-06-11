Психанувший теннисист размолотил ракетку о грунт в Алматы
23-летний Вилелья Мартинес упустил преимущество в сет, а затем проиграл матч.
Зрители в Алматы понаблюдали за приступом ярости у Марио Вилельи Мартинеса.
Испанский теннисист Марио Вилелья Мартинес едва не разнес корт во время матча на турнире серии "Челленджер" в Алматы (Казахстан), пишет eurosport.ru.
В сражении против боснийца Томислава Бркича 23-летний Вилелья Мартинес упустил преимущество в сет и брейк в третьей партии, а затем проиграл матч.
После досадного поражения спортсмен начал в бешенстве стучать ракеткой по грунту, поднимая клубы пыли.
Vilella Martinez ????(info - @hotdog6969 ) (????@ATPChallenger ) pic.twitter.com/ebbpYYr09G— doublefault28 (@doublefault28) 10 июня 2019 г.
Кроме того, Марио еще и отшвырнул сломанную ракетку за пределы корта.
А победителем "Челленджера" в Казахстане стал итальянец Лоренцо Джустино.
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