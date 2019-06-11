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Психанувший теннисист размолотил ракетку о грунт в Алматы

23-летний Вилелья Мартинес упустил преимущество в сет, а затем проиграл матч.

Фото : eurosport11 июня 2019, 09:43

Зрители в Алматы понаблюдали за приступом ярости у Марио Вилельи Мартинеса.

Испанский теннисист Марио Вилелья Мартинес едва не разнес корт во время матча на турнире серии "Челленджер" в Алматы (Казахстан), пишет eurosport.ru.

В сражении против боснийца Томислава Бркича 23-летний Вилелья Мартинес упустил преимущество в сет и брейк в третьей партии, а затем проиграл матч.

После досадного поражения спортсмен начал в бешенстве стучать ракеткой по грунту, поднимая клубы пыли.

Кроме того, Марио еще и отшвырнул сломанную ракетку за пределы корта.

А победителем "Челленджера" в Казахстане стал итальянец Лоренцо Джустино.


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