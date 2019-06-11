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36,5 млн тонн нефти составила добыча нефти в РК с начала 2019 года

Годовой план добычи нефти, по данным Минэнерго, будет выполнен.

Фото : Otyrar.KZ11 июня 2019, 09:47

Добыча нефти с начала года превысила 36 млн тонн нефти. Об этом на заседании правительства РК сообщил министр энергетики РК Канат Бозумбаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Объем добычи нефти и конденсата составил 36,5 млн тонн, это 101 % к плану 5 месяцев текущего года или 96,8% к аналогичному периоду 2018 года, - сообщил Бозумбаев.

По его словам, добыча нефти по трем крупным проектам составила 21,7 млн тонн, в том числе на месторождении Кашаган – 4,24 млн тонн, Тенгиз – 12,48 млн тонн, Карачаганак – 4,97 млн тонн.

- Ремонт на Кашагане завершен с опережением. Текущий уровень добычи нефти вышел на уровень 300 тысяч баррелей в сутки. В целом годовой план добычи нефти будет выполнен, - отметил министр.

Айша Тулеубекова , Нур-Султан


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