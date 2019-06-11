Современную молочно-товарную ферму открыли в Павлодарской области

Строительство молочно-товарной фермы заняло два года.

Реализация проекта заняла два года, передает корреспондент pavlodarnews.kz. В Павлодарской области ТОО ASTYK-PV открыло ферму, которая специализируется на производстве молока. Отмечается, что предприятие уже приобрело 691 голову КРС симментальской породы.

- В области имеется проблема нехватки качественного сырого молока, и более 80 % производимого молока – это продукция личных подсобных хозяйств. Поэтому предприятия по переработке молока будут приветствовать появление крупного производителя сырого молока, - уверен заместитель руководителя регионального управления сельского хозяйства Марат Шугаев.

Строительство молочно-товарной фермы заняло два года. По данным областного управления сельского хозяйства, в 2017 году ТОО ASTYK-PV приступило к реконструкции системы орошения, возведению помещений для фермы, силосных ям и водонапорной башни.

В апреле 2019 года ТОО завезло маточное поголовье КРС в количестве 691 головы. Симментальскую породу привезли из Чехии.

В компании добавили, что в июне на производстве планируют цифровизировать учет молока.

Как сообщили в управлении сельского хозяйства области, молочно-товарной ферме государство будет выдавать субсидии. - Возмещаются расходы по строительству МТФ от 400 голов в размере 25 процентов от понесенных затрат, за приобретение маточного поголовья КРС - 225 тысяч тенге за голову, - отметили в ведомстве. – Стоимость производства молока по нормативу составит 35 тенге за кг.

Отмечается, что при выделении дополнительных бюджетных средств из местного бюджета стоимость затрат на корм фуражному маточному поголовью молочного направления составит 120 тысяч тенге по нормативам за голову для МТФ от 600 голов.

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