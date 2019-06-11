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Министр Даленов: Положительная динамика ВВП сохранена

Устойчивый рост наблюдается в сельском хозяйстве.

Фото : primeminister.kz11 июня 2019, 10:07

11 июня в рамках заседания правительства под председательством премьер-министра РК Аскара Мамина были подведены итоги социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь-май 2019 года, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра РК.

Министр национальной экономики Руслан Даленов доложил, что в январе-мае т.г. сохранена положительная динамика ВВП — рост составил 4%.

- Динамика инвестиций опережает темпы роста ВВП. Рост ускорился до 7,8% против 6,7% за 4 месяца. В полтора раза выросли инвестиции в сельском хозяйстве и строительстве. В промышленности инвестиции выросли на 17,5%, — сказал Даленов.

Промышленное производство в январе-мае т. г. увеличилось на 2%. Ускорение демонстрирует строительство. За 5 месяцев рост достиг 8,8%. Увеличились работы по строительству промышленных объектов, автомобильных дорог, газопроводов, а также строительно-монтажные работы на крупных заводах.

Устойчивый рост наблюдается в сельском хозяйстве. Объем производства увеличился на 3,7%.

Ускорение отмечается и в сфере услуг. За отчетный период данная сфера возросла на 4,7% против 4,2% в январе-апреле. Во всех отраслях данного сектора наблюдается ускорение динамики. В сегменте услуг наибольший рост показывает торговля. Объем продаж за 5 месяцев возрос на 7,5%. Это в основном связано с увеличением продаж автотранспортных средств, автозапчастей, нефтепродуктов. В транспортной сфере зафиксировано ускорение до 5,3%.

Председатель Национального Банка РК Досаев отметил, что месячная инфляция в мае составила 0,6%. Инфляция в годовом выражении — 5,3%. Согласно прогнозам Нацбанка, инфляция сохранится в пределах уточненного целевого коридора 4-6% на 2019-2020 гг. Обменный курс тенге сохранился на уровне конца 2018 года.


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