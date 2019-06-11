Досаев: Курс национальной валюты укрепился

Поддержанию тенге способствует улучшение ситуации с платежным балансом страны.

В мае текущего года месячная инфляция составила 0,6%, годовая инфляция повысилась до 5,3%. Об этом сообщил председатель Национального банка Ерболат Досаев на заседании правительства, передает Zakon.kz.

Он отметил, что основной вклад в инфляцию внес опережающий рост цен на рынках продовольственных товаров, достигший 7,9% в мае 2019 года, на фоне быстрого роста реальных денежных доходов населения. Рост цен на непродовольственные товары составил 6,1%, вклад тарифов на платные услуги в инфляцию остается низким.

- Национальный банк по результатам прогнозного раунда принял решение 3 июня 2019 года сохранить базовую ставку на уровне 9,00%. Уточненные оценки по внешним условиям и внутренним факторам позволяют обеспечить достижение целевого коридора 4-6% до конца 2020 года. Однако дальнейшие решения об уровне базовой ставки будут приниматься в зависимости от баланса рисков во внутреннем и внешнем секторе, который смещается в сторону более высокой траектории развития ставок, – рассказал он.

Глава Нацбанка также сообщил, что ситуация на внутреннем валютном рынке в последнее время развивается под влиянием мирового рынка нефти.

- Цены на нефть в период с 27 мая по 5 июня снизились на почти 13% до 60,6 долларов на фоне ужесточения торговых условий в мировой экономике. Однако в последние два дня прошедшей недели прошла коррекция цен на нефть до 63,3 доллара за баррель на фоне достижения соглашения США с Мексикой об ужесточении контроля за нелегальной миграцией и заявлений относительно возможности продления соглашения ОПЕК+ во втором полугодии 2019 года. В результате, ослабление тенге за период с 27 мая по 5 июня составило 1,3%, – прокомментировал Досаев.

Он подчеркнул, что в последние дни ситуация стабилизировалась. Курс национальной валюты укрепился за период с 5 по 10 июня тенге на 0,3%. По состоянию на 10 июня 2019 года обменный курс составил 383,04 тенге за доллар США.

Как рассказал глава Нацбанка, поддержанию тенге способствует улучшение ситуации с платежным балансом страны.

-Текущий счет в течение 2-х кварталов подряд складывается с профицитом. По предварительной оценке, в 1-ом квартале 2019 года профицит счета текущих операций составил 0,8 млрд долл. США в результате расширения торгового баланса на 14,4% до 7,1 млрд долл. США. Экспорт товаров увеличился на 9,9% до 14,9 млрд долл. США, импорт товаров – на 6,1% до 7,8 млрд долл., - сказал Досаев.

Он добавил, что по состоянию на 1 июня 2019 года, по предварительным данным, валовые золотовалютные резервы Нацбанка составили 28 млрд долларов, увеличившись за май на 3,5%, или на 948 млн долларов. Объем золотовалютных резервов Национального банка превышает 7 месяцев импорта товаров и услуг при необходимом минимуме в 3 месяца.

- Активы Национального фонда в иностранной валюте, по предварительным данным, на конец мая текущего года составили 58,6 млрд долларов, снизившись за месяц на 1,1% вследствие выделения гарантированного и целевого трансфертов в бюджет, - сказал он.

Для формирования стимула по сохранению валютных активов внутри страны, по словам Досаева, с 1 июля 2019 года будет введен такой новый инструмент как валютные депозиты для банков в Нацбанке. Срок таких депозитов составит 1 месяц по ставке 0,5% годовых.

Также он напомнил, что Национальный банк принимает меры по обеспечению роста кредитования экономики.

- Во-первых, постепенное смягчение денежно-кредитных условий обеспечивает повышение доступности кредитов. В апреле текущего года ставка по тенговым кредитам для бизнеса снизилась до 12% по сравнению с 12,3% в апреле прошлого года, в том числе по краткосрочным кредитам составив 11,9%, по долгосрочным – 13,2%. Во-вторых, изменены рекомендуемые КФГД максимальные ставки по депозитам населения. Принято решение о снижении рекомендуемой ставки по несрочным депозитам населения в тенге с 10,5% до 9,8% с 1 июля 2019 года. Ставки по срочным и сберегательным тенговым депозитам остаются более привлекательными для вкладчиков и достигают 12,5% и 13,5% соответственно, – рассказал Ерболат Досаев.

Он добавил, что для банков такие условия повышают устойчивость базы фондирования, а также с 1 июня 2019 года ставка по сберегательным и срочным депозитам в иностранной валюте со сроком 12 месяцев и более повышена до 2%. Данная мера направлена на удлинение обязательств банков.

За январь-апрель 2019 года, по его словам, банками выдано новых кредитов на сумму 4,1 трлн тенге, что на 10,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- В рамках финансирования приоритетных секторов экономики банками одобрены заявки на сумму 32,7 млрд тенге из размещенных 112,7 млрд тенге. Для активизации освоения выделяемых ресурсов был проведен ряд обсуждений с участием заинтересованных государственных органов, АФК, банков, по итогам которых будут внесены соответствующие предложения, – сказал он.

Как рассказал Досаев, также в рамках улучшения условий "Программы 7-20-25" 31 мая 2019 года приняты изменения в части предоставления права заемщикам внести первоначальный взнос свыше 20% от стоимости жилья. Это позволит снизить размеры ежемесячных платежей и за счет этого охватить граждан с меньшими доходами.

Глава Нацбанка подчеркнул, что снижены требования к банкам для участия в Программе: по рейтингу – с "В" до "В-" и по доле на рынке – с 3% до 1% совокупных активов банковского сектора, что расширит число банков-участников с 8 до 18.

- По состоянию на 31 мая 2019 года в рамках Программы одобрено 8 060 заявок на сумму 93,3 млрд тенге, 6 899 семей уже получили займы на сумму 80,7 млрд тенге. С момента запуска в июле 2018 года в целом ипотечный портфель банков вырос на 21,8% до 1,4 трлн тенге, – заключил Досаев.

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