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Ряд домов в двух районах Алматы временно отключат от горячего водоснабжения

Ремонтные работы котельного оборудования, проводимые в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону

Фото : АлТС11 июня 2019, 10:16

Из-за плановых ремонтных работ водогрейного оборудования в котельных "Аккент", "Жас Канат", "КЭЧ" и "СВК", временно будет ограничена подача горячей воды в ряд жилых домов и иные здания, расположенные на территориях Алатауского и Турксибского районов Алматы, передает Zakon.kz.

По данным Алматинских тепловых сетей, отключения продлятся с 10 по 24 июня в микрорайонах Жас Канат и Жулдыз-1; с 13 июня по 27 июня в контуре улиц Монке би – Б. Момышулы – Райымбека – Ф. Онгарсынова; с 13 июня по 4 июля в контуре улиц Б.Хмельницкого – Дунентаева – Суюнбая – Поддубного.​

Ремонтные работы котельного оборудования, проводимые в рамках подготовки городского теплокомплекса к предстоящему отопительному сезону, необходимы для минимизации рисков в процессах производства и передачи теплоэнергии потребителям в осенне-зимний период.


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