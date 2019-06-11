Более 180 случаев незаконного оборота наркотиков выявили в Казахстане

Большинство фактов выявляется на поездах и при досмотре в аэропортах.

Специалисты Центра кинологической службы Департамента полиции на транспорте МВД РК с помощью специально обученных собак ежедневно проверяют пассажиров междугородних и международных рейсов на предмет обнаружения наркотических средств и взрывчатых веществ, оружия и боеприпасов, передает Zakon.kz.

С начала года транспортными полицейскими страны выявлено 189 наркоправонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, из них 10 фактов сбыта, 8 фактов хранения и 7 фактов контрабандного провоза наркотических средств. Большинство фактов выявляется на поездах и при досмотре в аэропортах.

Как отметил начальник Центра кинологической службы Баглан Жарылкасынулы, с начала текущего года его службой кинологами ЦКС и линейных подразделений Департамента, с помощью служебно-розыскных собак, выявлено 115 фактов незаконного оборота наркотических средств, из них в пассажирских поездах 90, на железнодорожных вокзалах 23 и в аэропортах 2.

- К примеру, в пассажирском поезде сообщением Алматы-Костанай у жителя Караганды с помощью собаки в дорожной сумке был обнаружен и изъят 7 сверток полиэтиленового пакета, в которых, согласно согласно экспертизе, находился наркотическое средство "смола каннабиса" общим весом 116,366 грамма, - сообщил Жарылкасынулы.

Данный факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст. 296 ч. 4 УК РК (Незаконные приобретение, хранение, перевозка без цели сбыта наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов в особо крупном размере). Приговором Аршалынского районного суда Акмолинской области мужчина признан виновными в совершении преступления и ему назначен наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года.

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