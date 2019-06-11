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Около 200 человек вывезли в регионы после акций протеста в Казахстане

По словам руководства МВД, такие меры были приняты, чтобы не создавать скученности в ИВС.

Фото : кадр видео11 июня 2019, 10:52

Около 200 человек вывезли в регионы после акций протеста в Казахстане. Об этом в кулуарах правительства сообщил первый вице-министр внутренних дел РК Марат Кожаев, передает корреспондент Zakon.kz.

- Их вывезли, чтобы обеспечить их безопасное отбытие наказания. Порядка 200 человек вывезли в Акмолинскую и Карагандинскую области. Это все делалось 9 числа. В столице достаточно мест, чтобы не создавать скученности мы сами определяем места, где они будут отбывать наказание, - сообщил Кожаев.

В целом, по его словам, в ходе антиобщественных акций 9-10 июня на улицах городов Нур-Султан и Алматы личный состав внутренних дел по требованию руководства страны и министерства при проведении мероприятий вел себя корректно и сдержано.

- Личный состав выдержал все попытки провокации со стороны участников этих акций на силовое воздействие. Практически никто на этих митингах 9 числа не пострадал. Я имею в виду со стороны участников. Какие-то спецсредства для активного подавления протестных акций не применялись. Мы применяли лишь методы выдавливания личным составом с территории запланированных акций, - отметил Кожаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан


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