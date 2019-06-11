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Людей эвакуировали из ЦОНа Наурызбайского района в Алматы

Экстренные и оперативные службы города проводят комиссионные осмотры по ряду объектов на территории Алматы.

Фото : zakon.kz11 июня 2019, 11:04

В Алматы за утро 11 июня поступили сообщения о взрывных устройствах в нескольких учреждениях города, передает Zakon.kz.

Ранее мы сообщали о том, что посетителей и сотрудников нескольких районных судов эвакуировали из-за сообщения о бомбах. Также стало известно об эвакуации в ЦОНе Наурызбайского района.

- Приехала в ЦОН, людей всех вывели, сказали бомба. Приехали сотрудники ДЧС, - рассказала очевидец.

В пресс-службе ДП города сообщили, что проверочные мероприятия по нескольким сообщениям уже завершены. Информация оказалась ложной.

- В настоящее время экстренные и оперативные службы города проводят комиссионные осмотры по ряду объектов на территории Алматы, в том числе и судах, после получения сигналов о, якобы, заложенных взрывных устройствах. В рамках алгоритма действия первичного реагирования на такого рода сообщения представителями служб проводятся эвакуация граждан, отвод транспортных средств и поиски взрывных устройств. Как информировали в Центре оперативного Управления ДП, по нескольким объектам проверочные мероприятии уже завершены, информация о заминировании оказалась ложной, - пояснили в полиции.

Там призвали граждан не поддаваться панике, сохранять спокойствие и отнестись с пониманием к проводимым мероприятиям по обеспечению безопасности в городе.


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