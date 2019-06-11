Мамин: Рост экономики составил 4%

Ключевой вопрос для нас – создание новых рабочих мест.

На заседании Правительства РК под председательством премьер-министра Аскара Мамина об итогах социально-экономического развития страны и исполнения республиканского бюджета за январь-май доложили министры национальной экономики, финансов, индустрии и инфраструктурного развития, энергетики, сельского хозяйства. Заслушаны доклады Национального Банка РК и акимов ряда регионов, передает Zakon.kz со ссылкой на сайт премьер-министра РК.

- За январь-май рост ВВП составил 4%, — сказал глава Правительства РК и поручил принять меры по наращиванию темпов экономического развития.

Основными драйверами экономики стали строительство - рост на 8,8%, торговля - на 7,5%, транспортная сфера - на 5,3%, обрабатывающий сектор, в том числе машиностроение - на 16%, автопром – на 46,4%.

По итогам 5 месяцев т.г. социально-экономического развития отмечена положительная работа Акмолинской, Павлодарской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Туркестанской областей.

Премьер-министр РК Мамин поручил акиматам регионов усилить меры по обеспечению роста показателей в сферах строительства, инвестиций, промышленности и ввода жилья.

Месячная инфляция в мае т.г. составила 0,6%. Таким образом инфляция с начала года составила 2,4%. Глава Правительства РК подчеркнул, что несмотря на соответствие установленному коридору (4-6%), в ряде регионов зафиксирован рост цен на сельхозтовары.

- Сейчас рынок насыщен свежими овощами, фруктами и ягодами, соответственно цены должны снижаться - сказал Аскар Мамин. - Акимам регионов принять исчерпывающие меры по стабилизации цен, особенно на социально значимые продукты питания.

В части исполнения республиканского бюджета отмечена необходимость продолжения усиленной работы по своевременному проведению конкурсных процедур. Это позволит нивелировать риски по неосвоению бюджетных средств.

Подводя итоги, премьер-министр Аскар Мамин подчеркнул важность обеспечения полной реализации стратегического курса Первого Президента РК - Елбасы Нурсултана Назарбаева и выполнения предвыборной программы избранного главы государства Касым-Жомарта Токаева. Это повышение доходов и качества жизни населения через устойчивое развитие экономики, инфраструктуры, обеспечение доступного жилья, образования и здравоохранения. Эффективная реализация стратегических задач предвыборной платформы главы государства позволит решить социальные вопросы страны.

- Ключевой вопрос для нас – создание новых рабочих мест, - сказал Мамин, отметив, что решение вопроса продуктивной занятости напрямую зависит от развития экономики, повышения доходов населения, создания конкурентных производств. - Все акимы и руководители госорганов должны уделить максимальное внимание привлечению инвестиций, развитию малого и среднего бизнеса. Эта работа должна вестись постоянно.

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