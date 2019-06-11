Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Объемы вводимого жилья по Казахстану растут

Всего с начала этого года сданы свыше 40 тысяч жилищ.

Фото : primeminister.kz11 июня 2019, 11:47

По словам министра индустрии и инфраструктурного развития РК Романа Скляра с начала этого года в стране введено в эксплуатацию 4,6 млн кв метров жилья, передает корреспондент Zakon.kz.

- По жилищному строительству по итогам пяти месяцев введено в эксплуатацию 4,6 млн кв метров жилья, что составляет 100,1% к аналогичному периоду 2018 года, - сказал он на заседании правительства.

Как добавил Скляр, всего по республике сдано 40 546 единиц жилищ, в том числе 17 066 индивидуальных домов.

- Увеличение объемов ввода жилья в сравнении с прошлым годом продолжается в 15 регионах республики, - уточнил глава ведомства.

По данным МИИР, лидерами по вводу жилья являются Туркестанская (132%), Павлодарская (127,2%), Алматинская (123,2%), Кызылординская (122,4%), Акмолинская (116,9%), Жамбылская (114,9%), Атырауская (114,1%), Карагандинская (113,9%). Костанайская (105,8%), Актюбинская (105,5%).

Оксана Скибан, Нур-Султан


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты