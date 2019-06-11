Умирзак Шукеев ознакомился с проектами молодых госслужащих

Большая часть представленных проектов направлена на развитие сферы туризма в регионе.

Лучшие проекты, разработанные молодыми государственными служащими, которые направлены на развитие Туркестанской области, получат поддержку со стороны акимата. Об этом на прошедшей встрече в областном акимате с молодыми государственными служащими сообщил глава региона Умирзак Шукеев, сообщает пресс-служба акима Туркестанской области.

Отметим, большая часть представленных проектов направлена на развитие сферы туризма в регионе. К примеру, проект Жанботы Уразбаевой "I-Shatyr" подразумевает установку на территории мавзолея Х.А.Яссауи смарт шатров, изготовленных из специального материала для защиты посетителей от солнечных лучей в жаркий летний период. По ее словам, интеллектуальные палатки предназначены для городов с жарким климатом.

Также акиму области презентовали проект "EKO-Jai". Автор проекта Нурбол Мамет готов построить мини-дома из экологических материалов для отдыха туристов возле пещеры Ак мечеть в Байдибекскои районе.

Наряду с этим, главе региона представили социальный проект "Zhan-Uia" – объединение в форме эксперимента дома престарелых с детским домом. Кроме того, интерес вызвал проект "EthnoVillage" – строительство в исторической части города национально-культурного центра для иностранных туристов.

Следующий проект - программа по оптимизации выдачи пособий, которую намерены внедрить в систему Е-Halyk. По словам автора проекта Нурдаулета Есенбаева, программа позволит многодетным матерям беспрепятственно получить социальные пособия, а также сэкономить время.

Помимо этого, на совещании автор проекта "Таза сана, таза қала" Елнур Ерманов выразил готовность автоматизировать управление системой вывоза мусора в городе Кентау. Данный проект нацелен на воспитание чувства личной ответственности у населения за чистоту и сохранность окружающей среды.

Стоит отметить, все эти проекты были подготовлены молодыми госслужащими, прошедшие курсы переподготовки в филиале Академии государственного управления при Президенте РК по Туркестанской области.

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