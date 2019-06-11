Смаилов: Госорганы затягивают процедуры госзакупок

Результат такой работы может привести к неэффективному исполнению выделенных средств к концу года.

На заседании правительства первый заместитель премьер-министра - министр финансов Алихан Смаилов рассказал, как осваиваются бюджетные средства с начала 2019 года, передает корреспондент Zakon.kz.

- Расходы республиканского бюджета освоены на 4 трлн 894 млрд тенге. По сравнению с пятью месяцами прошлого года расходы произведены на 1 трлн 209 млрд тенге больше. Сумма неисполнения составила 59 млрд тенге. Экономия - 10 млрд тенге. Не освоено - 49 млрд тенге. Основные причины неосвоения: реорганизация госучреждений, длительное проведение конкурсных процедур, несвоевременное представление актов выполненных работ, позднее представление в органы казначейства договоров и дополнительных соглашений к регистрации, - сказал он.

При этом глава ведомства отметил, что в республиканском бюджете предусмотрены целевые трансферты в размере 1 трлн 638 млрд тенге.

- За отчетный период им было выделено 407 млрд тенге. Из них освоено 97,9%. Не исполнено - 8,5 млрд тенге. Экономия составила 1,5 млрд тенге. Не освоено - 7 млрд тенге. Наибольшее неосвоение сложилось в городе Нур-Султане - 1 млрд тенге, Жамбылская - 0,9 млрд тенге, Западно-Казахстанская и Туркестанская области - по 0,7 млрд тенге, Актюбинская область - 0,6 млрд тенге. Причины неисполнения: непредставление документов, подтверждающих обоснованность платежа, длительное проведение конкурсных процедур, - перечислил Смаилов.

В то же время министр сообщил, что по итогам пяти месяцев был проведен оперативный анализ средств, выделенных на строительство.

- В республиканском бюджете на строительство предусмотрено 283 млрд тенге. На 1 июня приняты обязательства на 177 млрд тенге. Относительно годового плана еще не приняты обязательства на сумму 106 млрд тенге. Основная часть этой суммы 65 млрд тенге приходится на проекты по строительству автомобильных дорог (МИИР). По министерствам здравоохранения, сельского хозяйства, культуры и спорта по отдельным строительным объектам конкурсы еще проведены. Теперь по строительству местных проектов за счет целевых трансфертов и кредитов. В республиканском бюджете регионам предусмотрено 631 млрд тенге. Из них по продолжающимся проектам - 415 млрд тенге, на новые проекты - 216 млрд тенге. За отчетный период в органах казначейства зарегистрированы обязательства на сумму 409 млрд тенге или 65% к годовому плану, - проинформировал он.

Также, по его словам, предстоит принять обязательства на сумму 222 млрд тенге, из них по продолжающимся проектам - 85 млрд тенге, по новым проектам - 137 млрд тенге.

В начале июня были объявлены конкурсы на новые объекты на сумму 90 млрд тенге.

Не объявлены конкурсы на 47 млрд тенге.

- Несмотря на завершение пяти месяцев финансового года, наблюдается затягивание процедур госзакупок со стороны центральных и местных органов. Результат такой работы может привести к неэффективному исполнению к концу года. При обсуждении отчета 2018 года в парламенте одним из главных вопросов была эффективность освоения бюджетных средств. Поэтому администраторам бюджетных программ и местным исполнительным органам по итогам полугодия необходимо максимально завершить конкурсные процедуры, - заключил Смаилов.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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