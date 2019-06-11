Казахстанка стала финалисткой литературной премии имени Пушкина "Лицей"

Малика стала единственной иностранной финалисткой.

Писательница из Алматы Малика Бобро-Бадамбаева (Атей) приняла участие в церемонии награждения премии "Лицей" имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов в Москве, передает Zakon.kz.

Известная на Родине по роману "Д’Алматицы" казахстанская писательница Малика Бобро-Бадамбаева (Атей) стала финалисткой престижной российской литературной премии "Лицей" имени Александра Пушкина для молодых прозаиков и поэтов, учрежденной в 2017 году.

Из 2536 конкурсных работ Совет экспертов выбрал 20 произведений в двух номинациях (по 10 в прозе и поэзии) авторов из Воронежа, Смоленска, Ставрополя, Пензы, Москвы, Московской области, Ярославля, Березников, Томска, Барнаула, Калининграда, Алматы. Финалистами стали авторы от 21 года до 35 лет, средний возраст – 29 лет. Малика стала единственной иностранной финалисткой.

Короткий список сформировал экспертный совет в составе Владимира Березина, Галины Климовой, Виктории Лебедевой, Ольги Новиковой, Михаила Бутова, Дмитрия Данилова и Виталия Пуханова.

На состоявшей в Москве на Главной сцене книжного фестиваля "Красная площадь" церемонии были названы лауреаты премии. Несмотря на то, что "Я никогда не" Малики не удостоили призовых мест, самые уважаемые литераторы России высоко оценили ее роман.

Главный редактор литературного журнала "Юность" Сергей Шаргунов пообещал разместить работы всех финалистов в своем издании, кроме того, каждый лауреат премии, кроме диплома, получил денежное вознаграждение. Общий призовой фонд премии "Лицей" составит 4,8 миллиона рублей.

Денежный приз за первое место в каждой номинации составил 1,2 млн. рублей, за второе место – 700 тыс. рублей, за третье место — 500 тыс. рублей.

Прием работ в четвертом сезоне премии "Лицей" будет открыт 15 января 2020 года.

Альберт Ахметов

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