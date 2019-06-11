Глава МОН не комментирует задержание Суханбердиевой и дожидается конца следствия
Любые публичные комментарии мы не делаем.
Фото : Zakon.kz11 июня 2019, 12:10
Любых публичных заявлений не будет до конца следствия в отношении вице-министра образования и науки Эльмиры Суханбердиевой. Об этом в кулуарах правительства сообщила глава МОН РК Куляш Шамшидинова, передает корреспондент Zakon.kz.
- Пока идет следствие я комментировать не могу, потому что это будет восприниматься, как влияние на следствие. Поэтому любые публичные комментарии мы не делаем, - сказала Шамшидинова.
Она также ответила, что не располагает информацией о том, связан ли арест вице-министра с делом по Национальному центру тестирования.
- По данным, которые есть в СМИ, об этом еще ничего не сказали, идет следствие, мы не знаем, - добавила министр.
6 июня стало известно, что специализированный межрайонный следственный суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в отношении вице-министра образования и науки РК Эльмиры Суханбердиевой.
Айша Тулеубекова, Нур-Султан
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