Глава МОН не комментирует задержание Суханбердиевой и дожидается конца следствия

Любые публичные комментарии мы не делаем.

Любых публичных заявлений не будет до конца следствия в отношении вице-министра образования и науки Эльмиры Суханбердиевой. Об этом в кулуарах правительства сообщила глава МОН РК Куляш Шамшидинова, передает корреспондент Zakon.kz.

- Пока идет следствие я комментировать не могу, потому что это будет восприниматься, как влияние на следствие. Поэтому любые публичные комментарии мы не делаем, - сказала Шамшидинова.

Она также ответила, что не располагает информацией о том, связан ли арест вице-министра с делом по Национальному центру тестирования.

- По данным, которые есть в СМИ, об этом еще ничего не сказали, идет следствие, мы не знаем, - добавила министр.

6 июня стало известно, что специализированный межрайонный следственный суд санкционировал меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца в отношении вице-министра образования и науки РК Эльмиры Суханбердиевой.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!