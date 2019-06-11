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США направили Великобритании запрос об экстрадиции Ассанжа

По соглашению после отправки запроса об экстрадиции США больше не смогут предъявить Ассанжу новые обвинения.

Фото : YouTube11 июня 2019, 12:30

Министерство юстиции США направило властям Великобритании официальный запрос об экстрадиции основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, сообщает РИА Новости со ссылкой на Washington Post.

- Высокопоставленный американский чиновник на условиях анонимности рассказал, что запрос отправили в минувший четверг. Согласно договору между двумя странами, это должно было быть сделано в течение 60 дней после задержания Ассанжа, то есть, до 10 июня включительно, - говорится в сообщении.

При этом газета отмечает, что по соглашению после отправки запроса об экстрадиции США больше не смогут предъявить Ассанжу новые обвинения. Ранее Wikileaks сообщал, что американский Минюст подготовил против Ассанжа новые обвинения.

Одиннадцатого апреля Ассанжа задержали в посольстве Эквадора по ордеру, выданному в 2012 году за его неявку в суд, а также по требованиям властей Швеции и США. Первого мая его приговорили к 11,5 месяца тюрьмы за нарушение условий выхода под залог.

Власти США предъявили Ассанжу обвинения в шпионаже и раскрытии секретной информации, ему грозит до 175 лет лишения свободы. Суду предстоит принять решение по вопросу об экстрадиции журналиста в Соединенные Штаты. Слушания по этому делу продолжатся 12 июня.


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