Атлеты Военного института СВО приняли участие в международном благотворительном марафоне

В соревнованиях участвовало более 1100 человек из Казахстана, России, Молдовы, Китая и Южной Кореи.

Ежегодный забег "Aqtobe CNPC - AMG HalF Marathon" в этом году впервые получил статус международного и стал благотворительным, сообщает Zakon.kz.

Участвовать в марафоне изъявили желание более 1 100 человек из шестнадцати регионов Казахстана, а также России, Молдовы, Китая и Южной Кореи. По данным организаторов, общая сумма сбора превысила 2 500 000 тенге, эти средства пойдут на помощь детям с ограниченными возможностями.

Благотворительные старты поддержали и военнослужащие Военного института Сил воздушной обороны имени дважды Героя Советского Союза Талгата Бегельдинова подполковники Максим Сапилкин, Данияр Ордабаев, майоры Владимир Калашников и Данияр Нуржанов, младший сержант Нурлан Тажибаев.

Старт начался в 7 утра. Перед стартом бегуны получили полезные советы от выдающегося супермарафонца, первого и единственного атлета в истории человечества, который в одиночку пробежал крупнейшие пустыни Азии, Африки, Австралии и Америки - Марата Жыланбаева. Мастер спорта международного класса разработал собственную систему тренировок для марафонов и ультра-марафонов и пробежал свыше 160 тысяч километров.

Начальник службы физической подготовки и спорта Военного института майор Владимир Калашников рассказал, что военные атлеты не первый раз принимают участие в городских марафонах. Дополнительная подготовка им не потребовалась, потому что занятия по физической подготовке, включая легкоатлетические кроссы, проводятся с военнослужащими регулярно. Подполковник Данияр Ордабаев принял участие в забеге на 5 километров, а подполковник Максим Сапилкин, майор Данияр Нуржанов и младший сержант Нурлан Тажибаев преодолели дистанцию в 21 километр. Все они проявили недюжинную выдержку и волю к победе.

Победители и призеры на дистанциях 5, 10 и 21 километр получили медали, грамоты и денежные сертификаты. Также аким области вручил памятные медали в честь 150-летия г. Актобе.

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