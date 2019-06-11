Спрос есть. Сколько выработала электроэнергии Мойнакская ГЭС

Станция вошла в историю как "стройка века".

Спрос на электроэнергию растет повсеместно. Казахстан не исключение, согласно последним прогнозам министерства энергетики РК, потребление электроэнергии в стране возрастет со 105,7 млрд кВт/ч в 2019 году до 120,9 млрд кВт/ч к 2025 году. Если возрастает спрос, увеличивается и производство – таков неизменный закон экономики. Действительно, самая крупнейшая гидроэлектростанция страны – Мойнакская ГЭС, с начала текущего года выработала 350 млн кВтч электрической энергии - 113% от плана.

Казахстанский бизнес, государственные органы и национальные компании, привлекая инвестиции, развивают энергетический сектор экономики, ведь создание устойчивой модели развития невозможно без решения вопросов повышения энергоэффективности и обеспечения энергетической безопасности страны. К примеру, АО "Банк Развития Казахстана" (дочерняя организация АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", далее – Банк, БРК) еще в 2011 году профинансировало строительство Мойнакской ГЭС, которая на сегодняшний день является крупнейшей гидроэлектростанцией страны, бьющей собственные рекорды в выработке электроэнергии.

С момента ввода в эксплуатацию Мойнакская ГЭС выработала более 6,5 млрд кВтч электроэнергии, а в этом году значительно превысила плановые показатели. По данным специалистов станции, объем притока реки Шарын, на которой стоит ГЭС, за четыре месяца на 10% превысил среднемноголетнее значение. Более того, достижению хороших показателей поспособствовали удачная компоновка сооружений гидроузла, использование естественного изгиба русла и перепада высот порядка 500 метров, наличие узкой межгорной котловины и небольшого водохранилища-контррегулятора. Сегодня Мойнакская ГЭС - один из прорывных проектов, который успешно решает задачи, связанные с сокращением дефицита электроэнергии в южной зоне единой энергосистемы Казахстана (Алматинская, Жамбылская, Кызылординская и Туркестанская областей), покрытием пиковых нагрузок и регулированием мощности в энергосистеме. Проектная среднегодовая выработка электрической энергии предприятия - 1,027 млрд кВтч.

В ближайшем будущем планируется увеличить выработки ГЭС и снизить зависимость энергообъекта от маловодных периодов. На данный момент руководством рассматривается проект переброски части стока реки Кенсу – левого притока реки Шарын, впадающего сейчас ниже водозаборного узла ГЭС в Бестюбинское водохранилище, откуда вода подается по напорному тоннелю к гидротурбинам.

Напомним, Мойнакская ГЭС вошла в историю как "стройка века". Будучи для своего времени прорывным проектом – разработка введена еще в начале 80-х годов – станция мощностью 300 МВт ввелась в эксплуатацию только в 2012 году, когда Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе посещения гидроэлектростанции дал сигнал по включению второго гидроагрегата. Объект, расположенный на реке Шарын в Кегенском районе Алматинской области, построили на заемные средства Банка Развития в рамках Государственной программы форсированного индустриально-инновационного развития и в соответствии с Программой развития электроэнергетики РК до 2030 года. Стоимость проекта составила 346,6 млн долларов США. Из этой суммы БРК покрыл 34,2%, а именно 118,6 млн долларов, которые были выделены в три этапа. В настоящее время на финансировании у Банка находятся еще четыре проекта в сфере энергетики в Туркестанской, Карагандинской, Кызылординской и Восточно-Казахстанской областях.

Глядя на реализуемые инициативы в данной сфере, опасений в том, что увеличиваемый спрос на электроэнергию может вызвать резкий дефицит, пока нет. Более того, сейчас активно пропагандируется развитие альтернативных источников энергии, что тоже немаловажно. Пусть даже процесс их внедрения в Казахстане все еще находится на ранней стадии подготовки, главное старт дан.

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