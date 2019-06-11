Александр Кузнецов находится в межгосударственном розыске - МВД

Участник резонансного дела покинул Казахстан в октябре 2018 года.

Участник по делу об убийстве в алматинском клубе "Чукотка "Александр Кузнецов объявлен в межгосударственный розыск. Об этом Sputnik Казахстан сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Казахстана.

- Гражданин Александр Кузнецов находится не в международном, а в межгосударственном розыске, - ответили в телефонном разговоре представители пресс-службы МВД.

"Межгосударственный" означает, что человек объявлен в розыск на территории СНГ.

Александр Кузнецов был осужден после драки у бара "Чукотка", в ходе которой скончался Сырым Мураткалиев. Трагический инцидент произошел в начале марта 2015 года.

В том же месяце Кузнецова приговорили к наказанию в виде полутора лет лишения свободы по статье "Причинение смерти по неосторожности". Обе стороны с приговором не согласились и обжаловали его в апелляционной коллегии, которая ввиду сложности дела решила возобновить судебное расследование. В начале 2016 года Кузнецов получил восемь лет лишения свободы.

Кузнецов вышел на свободу 2 июля 2018 года, так как суд заменил неотбытую часть наказания штрафом. Однако 14 августа постановление суда было отменено. Кузнецов, согласно новому решению, должен был вернуться в колонию. Вскоре появилась новость: мужчина покинул Казахстан, по словам его друзей, еще до оглашения нового решения.

В октябре стало известно, что Александр Кузнецов 13 августа в 06:45 покинул территорию Казахстана воздушным бортом Turkish Airlines, на котором улетел в турецкий город Стамбул и до сих пор не вернулся. По имеющимся данным, у Кузнецова был билет, целью поездки он назвал частную.

Дело Кузнецова получило огромный общественный резонанс. Оно послужило поводом для многочисленных дискуссий как о праве на необходимую оборону, так и о том, были ли действия Кузнецова оборонительными.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!