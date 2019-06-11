Члены 19 многодетных семей, переехавших из Нур-Султана в Экибастуз, уже трудоустроены

Для 39 переселенцев продолжают подыскивать вакансии, трем семьям назначена адресная социальная помощь.

21 переселенца из столицы устроили на постоянную работу в Экибастузе, еще 12 человек получили направления на трудоустройство, передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Об этом агентству сообщили в пресс-службе акима области. Новых жителей Экибастуза, приехавших в Павлодарскую область по программе Nurly Ertis, устраивают на работу, как на крупные промышленные производства, так и в частные компании. Среди переселенцев также есть медработники и сотрудники образовательных учреждений.

- 100 человек из 337 человек, приехавших из столицы, относятся к трудоспособному населению, - рассказывает специалист центра занятости населения акимата города Экибастуза Айгуль Шабекова. – Как и было обещано, сегодня мы занимаемся вопросом их трудоустройства. 28 человек находятся в отпуске по уходу за ребенком, 21 получил работу, еще 12 направлены на трудоустройство. Для 39 переселенцев мы продолжаем подыскивать вакансии, трем семьям назначена адресная социальная помощь.

Из 237 детей, прибывших в Экибастуз вместе с родителями, уже практически каждый прикреплен в детский сад или школу. В акимате планируют, что с нового учебного года все ребята пойдут в детские сады или сядут за школьные парты.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!