10 миллионов тенге стали добычей разбойника в Нур-Султане

Он был задержан в течении суток.

Столичными полицейскими задержан разбойник, совершивший вооруженное нападение на пункт обмена валюты, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции Нур-Султана.

Уроженец Уральска, проиграв на ставках в букмекерской конторе крупную сумму денег, совершил разбойное нападение на обменный пункт. Угрожая ножом кассиру, мужчина забрал из кассы 10 миллионов тенге в различной валюте и скрылся. По горячим следам полицейскими была установлена личность подозреваемого. Он был задержан в течение суток.

- Задержанный преступник не успел потратить украденные деньги. В настоящее время он водворен в Изолятор временного содержания ДП Нур-Султана. Вещественные доказательства (нож и деньги) изъяты. Проводится досудебное расследование по ст. 192 УК РК (разбой). Проверяется причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям, – сообщили в пресс-службе столичного ДП.

Также полицейские просят граждан, пострадавших от противоправных действий данного гражданина, обратиться в ДП Нур-Султана по адресу ул. Бейбітшілік 19 или позвонить по телефонам: 71-61-51; 71-63-16 или по номеру 102.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!