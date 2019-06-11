Улицу перекроют в Алматы из-за укладки асфальта
Во избежание заторов жителей и гостей Алматы просят скорректировать свой маршрут заранее.
Фото : Zakon.kz11 июня 2019, 16:14
Подрядчики предупредили алматинцев о закрытии дороги из-за ремонта, передает Zakon.kz.
В связи с дорожно-ремонтными работами на улице Наурызбай батыра участок от ул.Кабанбай батыра до ул.Курмангазы с 11 июня 23:00 до 12 июня 06:00 будет перекрыт.
Во избежание заторов жителей и гостей Алматы просят скорректировать свой маршрут заранее.
Подрядная организация ТОО "ПСФ Алонс" приносит свои извинения за временные неудобства.
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