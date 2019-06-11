Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Улицу перекроют в Алматы из-за укладки асфальта

Во избежание заторов жителей и гостей Алматы просят скорректировать свой маршрут заранее.

Фото : Zakon.kz11 июня 2019, 16:14

Подрядчики предупредили алматинцев о закрытии дороги из-за ремонта, передает Zakon.kz.

В связи с дорожно-ремонтными работами на улице Наурызбай батыра участок от ул.Кабанбай батыра до ул.Курмангазы с 11 июня 23:00 до 12 июня 06:00 будет перекрыт.

Во избежание заторов жителей и гостей Алматы просят скорректировать свой маршрут заранее.

Подрядная организация ТОО "ПСФ Алонс" приносит свои извинения за временные неудобства.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты