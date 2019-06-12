Пленарное заседание Мажилиса под председательством Нигматулина

Депутаты рассмотрят ряд вопросов.

В Мажилисе Парламента РК началось пленарное заседание под председательством Нурлана Нигматулина, на котором депутаты рассмотрят несколько законопроектов, передает Zakon.kz.

В частности рассмотрят проекты законов "Об обязательном социальном страховании" (первое чтение); "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального страхования" (первое чтение); "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования агропромышленного комплекса" (второе чтение).

Также подготовят заключения по проекту Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан. Кроме того, по законопроектам "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административного процедурно-процессуального законодательства Республики Казахстан"; "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о порядке пересечения казахстанско-российской государственной границы жителями приграничных территорий Республики Казахстан и Российской Федерации от 3 октября 2006 года"; "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".

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