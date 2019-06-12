Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Пленарное заседание Мажилиса под председательством Нигматулина

Депутаты рассмотрят ряд вопросов.

Фото : Эхо Казахстана12 июня 2019, 15:00

В Мажилисе Парламента РК началось пленарное заседание под председательством Нурлана Нигматулина, на котором депутаты рассмотрят несколько законопроектов, передает Zakon.kz.

В частности рассмотрят проекты законов "Об обязательном социальном страховании" (первое чтение); "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обязательного социального страхования" (первое чтение); "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования агропромышленного комплекса" (второе чтение).

Также подготовят заключения по проекту Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан. Кроме того, по законопроектам "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам административного процедурно-процессуального законодательства Республики Казахстан"; "О ратификации Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о порядке пересечения казахстанско-российской государственной границы жителями приграничных территорий Республики Казахстан и Российской Федерации от 3 октября 2006 года"; "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Армения о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций".


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты