В парламент Кыргызстана внесли законопроект о запрете добычи урана

По мнению депутатов, это позволит защитить здоровье граждан и окружающую среду.

Группа депутатов внесла в Жогорку Кенеш законопроект, запрещающий добычу урана в стране, сообщает КирТАГ.

Законопроект "О запрещении деятельности, связанной с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработкой урановых, ториевых месторождений в Кыргызской Республике" внесен в Жогорку Кенеш.

Инициаторы законопроекты: депутаты Алтынбек Сулайманов, Алмамбет Шыкмаматов, Канат Керезбеков, Мыктыбек Абдылдаев, Бактыбек Турусбеков, Дастан Бекешев и Алтынбек Жунус уулу.

По мнению депутатов, это позволит защитить здоровье граждан и окружающую среду.

Согласно проекту, на территории Кыргызстана не будет допускаться деятельность, связанная с геологическим изучением недр с целью поиска, разведки и разработки урановых и ториевых месторождений.

В апреле 2019 года в Кыргызстане разгорелся скандал в связи со слухами о начале добычи урана в Иссык-Кульской области. Противники разработки провели несколько протестных акций и составили петицию, которую подписали более 32 тыс. человек. По данным СМИ, уран планировалось добывать на россыпи Таш-Булак Кызыл-Омпольской группы. Лицензию на ее разведку получило ООО "ЮрАзия в Кыргызстане".

2 мая Жогорку Кенеш принял постановление, запрещающее разработку урановых месторождений в Кыргызстане. Президент Сооронбай Жээнбеков также заверил, что добывать уран в Кыргызстане не будут.

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