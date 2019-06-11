Новые детали о скандальном видео с алматинскими учителями

Инцидент произошел не на территории школы, а учителя - в отпуске.

Директор школы №160, чьи работники засветились на вызвавшем резонанс видео, прокомментировала произошедшее, передает Zakon.kz со ссылкой на inalmaty.kz.

Руководитель учебного учреждения распространяемую информацию подтвердила. Директор отметила, что инцидент произошел не на территории школы, а учителя находятся в отпуске. Подростки, с которыми конфликтовали учителя, закончили школу в этом году.

- Это работники нашей школы, завуч Имагамбетов и учитель физкультуры Талихов. Они находятся в трудовом отпуске. Я никак не одобряю и возмущена их поведением. Сейчас, пока они в отпуске, я не могу принять какие-то меры. У учителей отпуск длится 56 дней, то есть выйдут в конце июля. Тогда и будем в рамках закона рассматривать все вопросы. Утром я пригласила их к себе, но один сказал, что у него лицо изуродовано, а второй что сейчас вызвал скорую. С родителями выпускников мы тоже общались, они сказали, что будут обращаться в органы по этому делу, - рассказала директор школы Гульнара Даулетова.

Ранее в Сети появился видеоролик, на котором, как сообщили участники конфликта, запечатлены нетрезвые физрук и завуч по воспитательной работе школы №160. Сообщается, что они пристали к детям, проводящим время около школы. Пинали мопеды, самих детей. В полиции Алматы отметили, что по данному факту идет разбирательство.

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