Нацбанк оптимизировал госуслуги

В частности, сокращены сроки оказания государственных услуг.

В рамках проведения работ по оптимизации государственных услуг правлением Национального банка принято постановление от 7 февраля 2019 года о внесении изменений и дополнений в Стандарты государственных услуг Нацбанка, передает Zakon.kz.

Внесены следующие изменения:

- исключена бумажная форма оказания и переведены исключительно в электронную форму оказания государственные услуги:

1) учетная регистрация микрофинансовых организаций;

2) выдача лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей;

3) выдача разрешения на размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства;

4) выдача разрешения на выпуск эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства;

5) выдача разрешения на реорганизацию добровольного накопительного пенсионного фонда;

6) выдача разрешения на добровольную ликвидацию добровольного накопительного пенсионного фонда;

7) выдача лицензии на осуществление деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой уполномоченным организациям;

- сокращены сроки оказания государственных услуг:

1) государственная регистрация выпуска объявленных акций;

2) государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций;

3) государственная регистрация выпуска паев паевых инвестиционных фондов;

4) утверждение отчета об итогах размещения акций;

5) выдача лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей;

- сокращен перечень предоставляемых документов при получении государственных услуг:

1) выдача согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов, акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат";

2) государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций;

3) государственная регистрация выпуска паев паевых инвестиционных фондов;

4) выдача лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей;

5) выдача лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками;

6) выдача лицензии банкам на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан;

7) выдача лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, предусмотренной законодательством Республики Казахстан;

8) выдача лицензии на осуществление деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой уполномоченным организациям.

С 25 января 2019 года вступило в силу постановление правления Нацбанка от 19 ноябоя 2018 года о внесении изменения в стандарты государственных услуг Нацбанка, согласно которому государственная услуга "Выдача информации о состоянии пенсионных накоплений (с учетом инвестиционного дохода) вкладчика (получателя) единого накопительного пенсионного фонда" доступна на портале "электронного правительства", в том числе с применением одноразового sms-пароля, который будет приходить на номер мобильного телефона вкладчика, зарегистрированный в базе мобильных граждан "M-Gov", после отправки запроса.

Указанные государственные услуги доступны на портале "Электронного правительства" - egov.kz .

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