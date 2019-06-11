Нацбанк оптимизировал госуслуги
В частности, сокращены сроки оказания государственных услуг.
В рамках проведения работ по оптимизации государственных услуг правлением Национального банка принято постановление от 7 февраля 2019 года о внесении изменений и дополнений в Стандарты государственных услуг Нацбанка, передает Zakon.kz.
Внесены следующие изменения:
- исключена бумажная форма оказания и переведены исключительно в электронную форму оказания государственные услуги:
1) учетная регистрация микрофинансовых организаций;
2) выдача лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей;
3) выдача разрешения на размещение эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства;
4) выдача разрешения на выпуск эмиссионных ценных бумаг организации-резидента Республики Казахстан на территории иностранного государства;
5) выдача разрешения на реорганизацию добровольного накопительного пенсионного фонда;
6) выдача разрешения на добровольную ликвидацию добровольного накопительного пенсионного фонда;
7) выдача лицензии на осуществление деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой уполномоченным организациям;
- сокращены сроки оказания государственных услуг:
1) государственная регистрация выпуска объявленных акций;
2) государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций;
3) государственная регистрация выпуска паев паевых инвестиционных фондов;
4) утверждение отчета об итогах размещения акций;
5) выдача лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей;
- сокращен перечень предоставляемых документов при получении государственных услуг:
1) выдача согласия на назначение (избрание) руководящих работников финансовых организаций, банковских, страховых холдингов, акционерного общества "Фонд гарантирования страховых выплат";
2) государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций;
3) государственная регистрация выпуска паев паевых инвестиционных фондов;
4) выдача лицензии организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, на инкассацию банкнот, монет и ценностей;
5) выдача лицензии на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками;
6) выдача лицензии банкам на проведение банковских и иных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан;
7) выдача лицензии на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг, предусмотренной законодательством Республики Казахстан;
8) выдача лицензии на осуществление деятельности по организации обменных операций с наличной иностранной валютой уполномоченным организациям.
С 25 января 2019 года вступило в силу постановление правления Нацбанка от 19 ноябоя 2018 года о внесении изменения в стандарты государственных услуг Нацбанка, согласно которому государственная услуга "Выдача информации о состоянии пенсионных накоплений (с учетом инвестиционного дохода) вкладчика (получателя) единого накопительного пенсионного фонда" доступна на портале "электронного правительства", в том числе с применением одноразового sms-пароля, который будет приходить на номер мобильного телефона вкладчика, зарегистрированный в базе мобильных граждан "M-Gov", после отправки запроса.
Указанные государственные услуги доступны на портале "Электронного правительства" - egov.kz .
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!