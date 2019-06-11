Продажа квартир в ЭКСПО-городке стартует 15 июня

Будет возобновлена реализации жилья в многоквартирном жилом комплексе на территории международной выставки.

АО "Байтерек девелопмент" сообщает, что 15 июня 2019 года в 15-00 час. будет возобновлена реализации жилья в многоквартирном жилом комплексе на территории международной выставки "ЭКСПО-2017" в г. Нур-Султане.

Выбор и бронирование недвижимости будет осуществляться в онлайн режиме на сайте: http://expo.baiterek.gov.kz. В целях удобства и избежания проблем с бронированием жилья покупателям рекомендуется произвести регистрацию на портале "Digital Baiterek" до 23-00 час. 14 июня 2019 года. Пошаговую инструкцию по использованию электронной системы подачи заявок на приобретение объектов недвижимости смотреть здесь.

Потенциальные покупатели могут приобрести жилье на территории "ЭКСПО-2017" за счет собственных средств или привлечения ипотечных займов. Помимо этого, покупателям будет доступен механизм покупки квартир с рассрочкой платежа сроком на 12 лет под 3% годовых с первоначальным взносом не менее 20% от стоимости жилья. В рассрочку можно будет приобрести только 1 квартиру.

Прием заявлений будет осуществляться через единый портал Digital Baiterek. Для выбора нового механизма покупателю необходимо в графе "способ оплаты" указать "реализация в рассрочку" и самостоятельно установить размер первоначального взноса, исходя из своих финансовых возможностей. В последующем покупателю необходимо пройти оценку платежеспособности через платформу АО "Жилстройсбербанк Казахстана".

Стоимость квадратного метра жилья на территории "ЭКСПО-2017" не зависит от выбранного способа покупки и составляет 399 900 тенге, машиноместа – 735 000 тенге. Площадь однокомнатных квартир варьируется от 39,6 до 51 кв. м, двухкомнатных – от 57,1 до 80,6 кв. м, трехкомнатных – от 81,1 до 106 кв. м, четырехкомнатных – от 105 до 123,4 кв. м. Жилье соответствует II классу комфортности и реализуется в чистовой отделке.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!