В работе Telegram произошел глобальный сбой

На перебои в работе мессенджера жалуются пользователи всего мира.

В работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой, передает Zakon.kz со ссылкой на данные сайта Downdetector.

Отметим, что сбои зафиксированы по всему миру: в Великобритании, Беларуси, Италии, Испании, Латвии, Польше, Украине, Казахстане.

Пользователи не могут зайти на сайт и отмечают проблемы с отправкой сообщений.

Ранее сообщалось о трудностях с работой мессенджера WhatsApp.

В мае произошел сбой в работе YouTube. Пользователи жаловались на проблемы с трансляцией видео (64%), 22% жаловались на некорректную работу сайта, еще 13% не могли войти в свои аккаунты.

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