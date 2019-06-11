В работе Telegram произошел глобальный сбой
На перебои в работе мессенджера жалуются пользователи всего мира.
Фото : iphones.ru11 июня 2019, 18:58
В работе мессенджера Telegram произошел глобальный сбой, передает Zakon.kz со ссылкой на данные сайта Downdetector.
Отметим, что сбои зафиксированы по всему миру: в Великобритании, Беларуси, Италии, Испании, Латвии, Польше, Украине, Казахстане.
Пользователи не могут зайти на сайт и отмечают проблемы с отправкой сообщений.
Ранее сообщалось о трудностях с работой мессенджера WhatsApp.
В мае произошел сбой в работе YouTube. Пользователи жаловались на проблемы с трансляцией видео (64%), 22% жаловались на некорректную работу сайта, еще 13% не могли войти в свои аккаунты.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4973208-307a8661e473e6fd957d9afecd7a5964
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...