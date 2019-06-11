Сельчанина из Алматинской области подозревают в убийстве алматинца

Мужчину зарезали в поселке Жетыген.

Полиция Алматинской области задержала подозреваемого в убийстве, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу областной полиции.

10 июня полицейские Илийского района, прибывшие по вызову в один из частных домов поселка Жетыген, обнаружили труп 42-летнего алматинца с ножевым ранением в грудь.

При выяснении обстоятельств оказалось, что потерпевший находился в доме в качестве гостя и получил смертельное ранение в результате ссоры с одним из местных жителей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий скрывшегося с места преступления подозреваемого удалось задержать и доставить в полицию. Им оказался 33-летний мужчина, который в настоящее время помещен под стражу в изолятор временного содержания районной полиции.

По факту убийства начато досудебное расследование, которое поручено провести сотрудникам Илийской районной полиции.

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