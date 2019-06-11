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"Мозг пятилетнего ребенка". Сын Алибасова рассказал о его состоянии после комы

Продюсер никого не узнает, себя не помнит.

Фото : ГолосUA11 июня 2019, 20:37

Бари Алибасов-младший рассказал, что его отец, продюсер Бари Алибасов, после выхода из состояния медикаментозного сна реагирует на все как пятилетний ребенок.

Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб. Пресс-служба продюсера уточнила, что врачи диагностировали у него ожог пищевода четвертой степени, ожог желудка второй степени и ожог дыхательных путей. Алибасов находится в институте имени Склифосовского. Ранее пиар-директор Алибасова Вадим Горжанкин сообщил РИА Новости, что продюсер вышел из состояния медикаментозного сна, но пока никого не узнает и ничего не помнит.

- У него мозг ведет себя как мозг пятилетнего ребенка, он ведет себя очень радостно, очень позитивно. Пока еще с кровати не встает, потому что слабость присутствует, он под трубками. Отец радуется, машет руками, улыбается, но при этом ни меня, ни Лидию Николаевну не узнает, и себя не помнит, - рассказал собеседник агентства.


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