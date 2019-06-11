Сборная Казахстана ведет после первого тайма на отборах Евро-2020

Игра против Сан-Марино проходит в Нур-Султане.

Сборная Казахстана по футболу 11 июня играет с Сан-Марино в рамках отборочного цикла Евро-2020, передает Zakon.kz.

Встреча футбольных команд проходит в столице Казахстана Нур-Султане на "Астана Арене". Команды разошлись на перерыв. После первого тайма Казахстан ведет со счетом 1:0. Автором единственного гола стал Исламбек Куат, забив в первой добавленной минуте в конце тайма.

Стартовый состав Казахстана: Непогодов, Малый, Ерланов, Шомко, Вороговский, Суюмбаев, Куат, Тагыберген, Исламхан (капитан), Турысбек и Аймбетов.

Стартовый состав Сан-Марино: Э.Бенедеттини, Чезарини, Микаэль Баттистини, Лунадеи, Ф.Витайоли, М.Витайоли (К), Нанни, Муларони, Грандони, Бролли и Л.Ченсони.

После трех туров в группе I с девятью очками лидирует Бельгия, следом за которой идут Россия и Шотландия (по шесть баллов). У Кипра и Казахстана - по три очка, а сборная Сан-Марино проиграла все матчи и идет на последнем, шестом, месте.

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