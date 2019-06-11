В КГА прокомментировали увольнение Тоты Амировой

Руководитель управления летной эксплуатации Тоты Амирова была уволена по результатам служебного расследования.

Комитет гражданской авиации Республики Казахстан прокомментировал увольнения своего сотрудника Тоты Амировой, занимавшей ранее должность главы управления летной эксплуатации, передает Zakon.kz со ссылкой на КГА МИИР РК.

Причиной увольнения Амировой стали итоги служебной проверки, которую проводила дисциплинарная комиссия. Поводом для проверки послужило обращение в блог министра. За период ее работы в адрес министерства неоднократно поступали жалобы на неправомерные действия и неэтичные высказывания Тоты и от подчиненных, и от субъектов и организаций в сфере гражданской авиации.

По результатам расследования дисциплинарной комиссии действия Амировой были признаны "проступками, дискредитирующими государственную службу, выразившиеся в оказании неправомерного предпочтения физическому лицу при подготовке и принятии решения и незаконной задержке авиарейса", говорится в пресс-релизе ведомства.

Амирову уволили с занимаемой должности в качестве дисциплинарного взыскания в соответствии с п. 6 ст. 44 Закона РК "О государственной службе".

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